T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2026/17 Esas

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın bulundu yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis edilecek alan Malik bilgileri 2026/17 Kütahya İli Merkez İlçesi Alayunt Mahallesi, 3274 Ada, 6 Parsel,1560,79 m2 yüz ölçümlü, Tarla, 1560,79 m2 - -Azime Aktaş, Berrin Kocatopcu, Emine Güler, Fatma Sarı, Hasan Aşkın, Haydar Aşkın, İbrahim Turgut, İsmail Güler, İsmail Şen, Mehmet Güler, Mehmet Ali Şen, Necla Tunç, Neslihan Ilgın, Osman Güler, Reyhan Oğuzkent, Saadet Viçin, Zeliha Şen, Zübeyde Hoşan 2026/18 Kütahya İli Merkez İlçesi Alayunt Mahallesi, 3274 Ada, 4 Parsel, 956,67 m2 yüz ölçümlü, Tarla 956,67 - -Ayşe Yavuz, Azime Aktaş, Berrin Kocatopcu, Emine Güler, Emine Baysan, Fatma Sarı, Hasan Aşkın, Haydar Aşkın, İbrahim Turgut, İsmail Güler, İsmail Şen, İsmail Yavuz, Mehmet Güler, Mehmet Ali Şen, Necla Tunç, Neslihan Ilgın, Osman Güler, Reyhan Oğuzkent, Saadet Viçin, Saadet Kuş, Zeliha Şen, Zübeyde Hoşan

Davacı T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı ( T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği, 2026/17 Esas için Duruşmanın 14/07/2026 günü saat 09:45'den,2026/18 Esas için Duruşmanın 14/07/2026 günü saat 09:55'den itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 14.05.2026

Basın No: ILN02471265

#ilan.gov.tr