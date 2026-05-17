T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/225 Esas 14.05.2026
Konu : Mustafa Kemal Tok gaiplik ilanı
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSTAFA KEMAL TOK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14.05.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 11680303800
ADI SOYADI : MUSTAFA KEMAL TOK
BABA ADI : İLHAN
ANA ADI : SEBİHA
DOĞUM TARİHİ : 10/10/1968
DOĞUM YERİ : CEYHAN
Basın No: ILN02471126
