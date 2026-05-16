T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/313

MİRAS BIRAKAN : MURAT YILDIRIM -19177893612 T.C. Kimlik numaralı

Erzincan ili, Çayırlı ilçesi, Büyükyayla mah. 12 cilt, 46 hane, nüfusuna kayıtlı İbrahim ve Yazgülü oğlu, 30/06/1981 doğumlu, 19177893612 TC kimlik numaralı Murat Yıldırım'ın 2008 yılından bu yana kayıp olarak arandığı, sağlığından ve ölümünden bugüne kadar hiçbir haber alınamadığı bu nedenle TMK 32 ve 33. Maddeleri gereğince gaipliğine karar verilmesi talep edildiği, adı geçen Murat Yıldırım'ı tanıyan ve bilenlerin gazetenin yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri aksi halde Murat Yıldırım'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

