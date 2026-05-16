T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/493 Esas

KARAR NO: 2026/95

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2026 tarihli ilamı, müşteki AMİR MOSHIRI REZVANİ (Mohammad ve Monireh oğlu, 1985 doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.05.2026

Basın No: ILN02470823

#ilan.gov.tr