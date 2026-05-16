T.C. GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1021 Esas11.11.2025
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Mehmet Ali TÜYLÜ hakkındabilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin, bu ilanı yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/1021 esas sayılı dosyasına bildirilmesi, bu sure içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisindenhaber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.11.11.2025 GAİP TC KİMLİK NO : 33530184322
ADI SOYADI : MEHMET ALİ TÜYLÜ
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : HAMİDE
DOĞUM TARİHİ : 15/01/1941
DOĞUM YERİ : KIZILKAYA
Basın No: ILN02335910
