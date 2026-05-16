İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Sayın Ass. Dr Ayberk YILDIRIM

(T.C Kimlik No: 63…488)

İlimiz İzmir Şehir Hastanesinde görev yapmakta iken hakkınızda yapılan disiplin soruşturması sonucunda; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/ C-b Maddesi gereğince tarafınıza tecziye edilen "1/30 Oranında Aylıktan Kesme" cezasına, itirazınız üzerine İzmir Valiliği İl Disiplin Kurulunca verilen 08.04.2026 tarih ve E.N:18899 - K.N:2026/83 sayılı verilen "itirazın reddine" dair karar verilmiştir.

Gelinen süreçte, MERNİS adresinden veya iletişim kanallarından tarafınıza ulaşılamaması nedeniyle tebliğ imkânsız hale gelmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca 08.04.2026 tarih ve E.N:18899 - K.N:2026/83 sayılı sayılı kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir

Mezkur Kurul Kararını İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Biriminden tarafınızca alınabileceği ile mezkur karara karşı itiraz talebiniz varsa; bu ilanen tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) gün içerisinde idari yargı yoluna başvurabileceğiniz hususunun; muhatabına (Ass. Dr Ayberk YILDIRIM) tebliğ edilmiş sayılacağının ilanen tebliğ olunur.