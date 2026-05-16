İLAN

BEYKOZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/558 Esas

KARAR NO : 2026/87

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Müteveffa Süleyman ve Cevahir'den olma 211 488 967 06 T.C. Kimlik numaralı METİN ÇANKAYA'nın Ankara 32. Noterliği'nin 18.08.1992 tarih 17914 yevmiye numarası ile tanzim ettirdiği vasiyetnamenin Türk Medeni Kanunun 596.maddesi gereğince AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, dosya kesinleştiğinde Yargılama Giderlerinin (Tebligat, Tercüme Vs.) Mirasçılarından Tahsili için Beykoz Mal Müdürlüğü (Vergi Dairesi Başkanlığı'na) Müzekkere yazılmasına, gerekçeli karar evrakının tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.22/01/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/05/2026

Basın No: ILN02470202

#ilan.gov.tr