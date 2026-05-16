T.C.

ANKARA BATI 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/56 Esas

DAVALILAR : 1- AYŞE GÜL ÖZDOĞAN Gaziosmanpaşa Mah. Asil Sok. No: 12/10Sincan/ Ankara

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, iade döndüğünden tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/09/2026 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2026

