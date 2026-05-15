T.C. OSMANİYE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/68 Esas 12.05.2026

İLAN



Davacı , YÜCEL TEHÇİ ile Davalı , TEHÇİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu edilendavaya konu edilen Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Tehçi köyü tapulama sınırları içerisinde bulunan güneyinde 244 ada 2 parsel sayılı taşınmaza, doğusunda tescil harici yer, kuzeyinde yol ve batısında 244 ada 1 parsel sayılı taşınmaza komşu olarak bulunan yaklaşık 871 metrekare tescil harici taşınmazın bulunduğu kısmın davacı YÜCEL TEHÇİ (T.C.54805705554) adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmekle bu yer hakkında hak iddia edenlerin deliller ile birlikte ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Osmaniye 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/68 esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği, aksi halde yargılamanın yokluklarında yapılıp taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02469431

