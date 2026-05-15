T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2024/13448 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13448 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Kasabası, 2054 parselde kayıtlı, 12.800,00 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 30/01/2026 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir ili, Merkez, Kaymaklı Beldesi ,Ayaktaş Mevkii, 0ada 2054 parsel numaralı, taşınmazın, keşif tarihi olan 30/01/2026 tarihi itibari ile değeri istenmektedir. Dosyasında bulunan Tapu bilgililerinden, 2054 parsel no'da kayıtlı 12.800,00 m2 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği '' Tarla"vasfında,tamamının borçlunun olduğu görülmüştür. Taşınmazın özellikleri ise, Taşınmazın üzerinde , kargir olarak yapılmış, yaklaşık 850 m2Yapı(Ahır) ve yanında tek katlı ,kargir olarak yapılmış yaklaşık 60 m2bir ev olduğu, taşınmazın üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmadığı görülmüştür.

Taşınmazın bulunduğu taşınmaz, Kaymaklı Belediye sınırları içerisinde olup Kaymaklı BelediyesininE-18954409-000-3587 sayılı yazısında söz konusu taşınmazın, imar planımız dışında bulunmakta olduğu vetaşınmaz üzerinde bulunan yapının(Ahır) 28.03.2023-01 ruhsat numarası ile yapı ruhsatı alınmış, 07.07.2023-09 numaralı yapı kullanma izin belgesi ile inşaatı tamamlanmış olduğu belirtilmektedir

Taşınmazın yakın çevresinde benzer hububat ekili tarlalar bulunmaktadır.

Taşınmazın arazisi eğimli topografyaya sahiptir.

Taşınmaz imar planı sınırları dışındadır. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %1-3 eğime sahip taşınmaz halihazırda tarla durumda olduğu görülmüştür.

Arazi Değeri=200,00 T.L/m2 x12.800,00 m2 = 2.560.000,00 T L olacağı kanaatine varılmıştır.

olacağı kanaatine varılmıştır. Ahırın yapıdeğeri =850,00 m² x3.300,00x%(100-30)= 1.963.500,00 T.L

Evin yapı değeri= 60,00 m² x12.400,00x%(100-30)= 520.800,00 T.L

Toplam Taşınmazın Değeri=2.560.000,00 TL+1.963.500,00 T.L+520.800,00 T.L=5.044.300.00 T.L edeceğikanaatiyle; Tarafımızdan hazırlanan raporumuzu takdirlerinize arz ederiz." denilmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :

Beyan: Taşınmaz Üzerinde Diğer (Konusu: Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.) Tarih: 21/01/2021 Sayı: 168011 şeklinde Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 04/02/2021 Tarihli 2445 yevmiye nolu beyan vardır. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından beyanın cebri icra yolu ile satışa engel teşkil etmediği müdürlüğümüze bildirilmiştir.



Beyan: Taşınmaz Üzerinde Diğer (Konusu: Parsel Niğde Misli Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.) Tarih: 10/07/2023 Sayı: 9311697 şeklinde Nevşehir Kadastro Müdürlüğünün 11/07/2023 Tarihli 20497 yevmiye nolu beyan vardır. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından beyanın cebri icra yolu ile satışa engel teşkil etmediği müdürlüğümüze bildirilmiştir.



İmar durumu:Kaymaklı Belediye Başkanlığı E-18954409-000-3587 sayılı yazısında "Taşınmazlar imar planımız dışında bulunmaktadır. 0 ada 2054 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan yapı (Ahır) 28.03.2023-01 ruhsat numarası ile yapı ruhsatı alınmış, 07.07.2023-09 numaralı yapı kullanma izin belgesi ile inşaatı tamamlanmıştır." şeklinde belirtilmiştir.

Kıymet : 5.044.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir. (Taşınmaz son takyidat raporu satış ilanı ekindedir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:26

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 12:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 12:26

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 12:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Kasabası, 1735 parselde kayıtlı, 17.700,00 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 30/01/2026 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Kasabası, Ayaktaş Mevkii, 1735 Nolu Parsel tapuda tarla vasfında kayıtlı olup, büyüklüğü 17.700 m²'dir.Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı olup halihazırda hububat ekili durumundadır. Eğimi %0-2 arasında olup, hafif dalgalı bir topografyaya sahiptir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmaktadır. Kıraç tarla vasfındadır. Borçlunun hisse oranı 1/2 oranındadır.Buna göre hisse payı ise 8.850 m² 'dir.

1735 numaralı parsel kuş uçuşu en yakın asfalt yola 1,64 km, Kaymaklı merkezine 4,1 km, Nevşehir merkezine 14 km mesafededir. Serbest piyasa koşullarında konum,yapı ve özellikleri göz önüne alındığında 1 m²'si 200 TL 'dir. Buna göre ;

1735 Numaralı Parselin 1/2 Hissesinin Değeri=1.770.000 TL" denilmiştir.



Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :



Beyan: Taşınmaz Üzerinde Diğer (Konusu: Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.) Tarih: 21/01/2021 Sayı: 168011 şeklinde Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 04/02/2021 Tarihli 2445 yevmiye nolu beyan vardır. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından beyanın cebri icra yolu ile satışa engel teşkil etmediği müdürlüğümüze bildirilmiştir.



İrtifak: Taşınmaz üzerinde geçit hakkı vardır. (Özel Koşullar: 1735 parsel aleyhine, 2054 nolu parsel lehine krokide (a) harfiyle gösterilen 405,96 m2 lik irtifak (yol geçit) hakkı düzenlenmiştir.) 16/12/2022 Tarihli 33451 yevmiye nolu irtifak vardır.



Beyan: Taşınmaz Üzerinde Diğer (Konusu: Parsel Niğde Misli Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.) Tarih: 10/07/2023 Sayı: 9311697 şeklinde Nevşehir Kadastro Müdürlüğünün 11/07/2023 Tarihli 20497 yevmiye nolu beyan vardır. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından beyanın cebri icra yolu ile satışa engel teşkil etmediği müdürlüğümüze bildirilmiştir.



İmar durumu:Kaymaklı Belediye Başkanlığı E-18954409-000-3587 sayılı yazısında "Taşınmazlar imar planımız dışında bulunmaktadır." şeklinde belirtilmiştir.

Kıymet : 1.770.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir. (Taşınmaz son takyidat raporu satış ilanı ekindedir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

