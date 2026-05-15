T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/115

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 20/05/2026 günü saat: 09.00 'dır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2026/115 Karaman İli Merkez İlçesi Erenkavak Köyü 200

251 37

2 Muammer Karaçadır 623,45 m2 İrtifak,

929,19 m2 İrtifak,

2,87 m2 mülkiyet Tarla 2026/116 Karaman İli Merkez İlçesi Erenkavak Köyü 221 66 Fatma Canıvar, Mehmet Ali Canıvar 8,89 m2 mülkiyet,

1656,33 m2 İrtifak Tarla 2026/117 Karaman İli Merkez İlçesi Erenkavak Köyü 224 6 Elmas Güneş, Zübeyde Güneş, Döndü Güneş, Elife Güneş, Fatma Güneş, İrfan Güneş, Şükran Bahça 9,52 m2 mülkiyet,

1805,41 m2 İrtifak Tarla 2026/118 Karaman İli Merkez İlçesi Burhan Köyü 175 98 Müzeyyen Kara 858,16 m2 İrtifak Tarla 2026/119 Karaman İli Merkez İlçesi Burhan Köyü 178 6 Hasan Göde 1438,54 m2 İrtifak Tarla 2026/120 Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü 105 3 Mehmet Özker 7,74 m2 mülkiyet,

675,09 m2 İrtifak Tarla 2026/121 Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü 106 3 Mustafa Yüce 132,29 m2 İrtifak Tarla 2026/122 Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü 106 7 Ayşe Bilgin 11,26 m2 mülkiyet,

689,86 m2 İrtifak Tarla 2026/123 Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü 109 20 Teslime Yavuz 10,59 m2 mülkiyet,

1766,82 m2 İrtifak Tarla 2026/124 Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü 109 43 Huriye Yalçın, Hüseyin Sağer, Emine Arslan, Dürdane Kozan, Şerife Karataş, Mustafa Sağer, Bekir Sağer, Mehmet Sağer, Musa Sağer 7,26 m2 mülkiyet,

2617,77 m2 İrtifak Tarla 2026/125 Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü 109 71 Emine Kayar 9,52 m2 mülkiyet,

502,08 m2 İrtifak Tarla 2026/126 Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü 109 64 Marziya Kolukısa, Mustafa Kolukısa, Cemile Tunç, Ayşe Durmaz, Sinan Örk, Sedat Örk, Şaban Örk, Musa Örk, Soner Örk, Recep Büyükuysal, Fadima Kıyak 6,28 m2 mülkiyet,

346,76 m2 İrtifak Tarla 2026/127 Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü 109 90 İbrahim Ayaz, Nuriye Ayaz, Zeynep Ayöz, Fadime Korkmaz, Veysel Ayaz, Aynur Görsoy, İdris Ayaz, 577,61 m2 İrtifak Tarla 2026/128 Karaman İli Merkez İlçesi Narlıdere Köyü 109 106 Durmuş Ali Koca 10,20 m2 mülkiyet,

4,80 m2 İrtifak Tarla 2026/129 Karaman İli Merkez İlçesi Aybastı Köyü 101 652 Fadime Irgat 9,00 m2 mülkiyet,

1037,06 m2 İrtifak Tarla

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman Vakıflar Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02468884

#ilan.gov.tr