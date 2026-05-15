T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/544 Esas

KARAR NO : 2026/107

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2026 tarihli ilamı ile 142/2.h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d) cezası ile cezalandırılan Husseın ve Gurup oğlu, 24/11/2005 doğumlu, MUHAMMED ALKHALAF tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren2 hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 12.05.2026

