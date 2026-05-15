T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ



2025/190758 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/190758 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu: Esentepe Mahallesi 10748 ada 25 parsel zemin kat, Zemin BB:11 (İŞ YERİ):Ana Taşınmaz: Konu taşınmazın bulunduğu ana yapı bitişik nizam olarak inşa edilmiş taşınmaz zemin kat, 3 normal kattan oluşan 24.07.2017 yönetim planı tarihli çatı örtüsü kiremit kaplama, merdiven basamakları mermer kaplama, merdiven korkulukları alüminyum doğrama olup asansör bulunmaktadır.Zemin Kat 11 Numaralı İş Yeri: Taşınmaz mimari projesine göre mesken olarak iş yeri olarak inşa edilmiş olup Eğitimciler Caddesi girişlidir. Ön cephesi camlı alüminyum doğrama, taban döşemesi seramik kaplama, asma tavan bulunmakta, duvarlar plastik boya, ısıtma sistemi doğalgaz, yapı sınıfı 3C, yıpranma oranı % 4, brüt alanı 126,54 m2, net alanı 118,40 m, arsa payı 40461/427868,Taşınmazın değeri:- 6.000.000,00 TL'dir.

Adresi : Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, Eğitimciler Caddesi, No:173/A Adresinde. Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 305,62 m2

Arsa Payı : 40461/427868

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde bitişik nizam (B-4)4 kat ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:57

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:57

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:57

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu:taşınmaz zemin kat, 3 normal kattan oluşan 24.07.2017 yönetim planı tarihli ve toplam kat irtifaklı 12 taşınmaz bulunan betonarme karkas yapı şeklinde inşa edilmiştir.taşınmaz giriş kapısı camlı demir doğrama, çatı örtüsü kiremit kaplama,merdiven basamakları mermer kaplama, merdiven korkulukları alüminyum doğrama olup bulunmaktadır.Zemin Kat 12 Numaralı İş Yeri: Taşınmaz mimari projesine göre mesken olarak iş yeri olarak inşa edilmiş olupalüminyum doğrama, taban döşemesi seramik kaplama, asma tavan bulunmakta, duvarlar plastik boya, ısıtma sistemi doğalgaz, yapı sınıfı 3C, , brüt alanı 103,95 m2, net alanı 96,00 m2, Taşınmaz değeri: - 5.000.000,00 TL'dir.

Adresi : Eskişehir İli,Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, Eğitimciler Caddesi No:173B Adresinde. Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 305,62 m2

Arsa Payı : 33358/427868

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde bitişik nizam (B-4)4 kat ticaret alanında kalmaktadı.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02469512

#ilan.gov.tr