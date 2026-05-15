T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/10 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN;
Özellikleri : Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Mellidağ Mah, 509 ada, 78 parsel sayılı 14.285,71 m² alanlı tarla vasıflı taşınmaz satılacaktır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır
Kıymeti : 9.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:00
11/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02467732
