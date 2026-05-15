T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

Özellikleri : Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Mellidağ Mah, 509 ada, 78 parsel sayılı 14.285,71 m² alanlı tarla vasıflı taşınmaz satılacaktır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:00

11/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

