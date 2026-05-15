OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/89 Esas

KARAR NO : 2026/78

Davacı AYSEL ŞAHİN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılar Fatma Nevin Soysüren, Tuna Cumhur, Raziye Genna, Hasan Murat Ersoylu, Handan Avşar adlarına mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adres ve yapılan araştırma ile tespit edilen adreslerde tebligat yapılamamış olup Gerekçeli Karar ve İstinaf Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Aysel Şahin tarafından Osmaniye ili Merkez ilçesi Çardak köyü 121 ada 48 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına bulunan hisselerinin iptali ile davacı Aysel Şahin adına kayıt ve tesciline karar verilmesi istemli açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda 02/04/2026 tarih 2022/89 Esas 2026/78 Karar sayılı karar ile;

" Davanın usulden REDDİNE,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Adana Bölge Adliyesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi,"

şeklinde karar verildiği, davacı vekilinin 04/05/2026 tarihli dilekçesi ile; "Osmaniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/89 Esas, 2026/78 Karar sayılı usulden ret kararının KALDIRILMASINA, BOZULMASINA, dosyanın, taraf teşkili eksikliğinin giderilmesi, gerekirse terekeye temsilci kayyım atanması, HMK m. 124 uyarınca taraf tamamlama imkânlarının kullandırılması ve davanın esası hakkında inceleme yapılmak üzere mahkemesine İADESİNE," verilen kararın istinaf edilmiş olduğu anlaşılmıştır. iş bu ilan Gerekçeli Karar ve İstinaf dilekçesi tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/05/2026

DAVALI : FATMA NEVİN SOYSÜREN - 56371323088 BEKİR ve SOLMAZ oğlu/kızı, 18/01/1975 dogumlu,

DAVALI : TUNA CUMHUR-38561249378 - Atilla ve Kanimet oğlu 29/01/1983 doğumlu

DAVALI : RAZİYE GENNA - 32639444320 İBRAHİM ve SELVER oğlu/kızı, 05/03/1952 dogumlu,

DAVALI : HASAN MURAT ERSOYLU - 63352420308, BEKİR ve SOLMAZ oğlu/kızı, 16/03/1966 dogumlu,

DAVALI :HANDAN AVŞAR -59938533814 T.C. Kimlik nolu Bekir ve Solmaz oğlu/kızı, 24/08/1967 doğumlu,

Basın No: ILN02467929

#ilan.gov.tr