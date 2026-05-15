T.C. KOCAALİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/76 Esas

DAVALI : ŞABAN DAL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi)davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yaşayıp yaşamadığınız bilinmediğinden, vatandaşlıktan çıktığınızdan ve yurt dışı kaydınız olmasına rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşıldığından, "Kamu yararı kararı alınıp davacı Saski Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulmasına karar verildiği, açılan davanın kabulü ile dava konusu Sakarya ili Kocaali ilçesi Kocaali Mahallesi Caferköy Mevki 1127 sayılı 7.600,00 m²' likparselin 221,56 m²'lik kısmında daimi irtifak bedelinin tespiti ile taşınmazın davacı idare adına tesciline, taşınmazın 3.kişilere devir ve temlik edilmemesi için kamulaştırma kanununun 31/b maddesi gereğince tedbir kararı verilerek taşınmazın tapu kaydına şerh konulmasına," şeklinde aleyhinize talep bulunmakla bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Sakarya ili, Kocaali İlçesi, Caferiye Mah. 1127 parsel nolu taşınmazın dava tarihi itibari ile irtifak bedeli 22.859,89 TLolarak hesaplanmış olup, BİLİRKİŞİ EK RAPORU yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/05/2026

