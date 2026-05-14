T.C.MENDERES 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.84786500-2015/72-Ceza Dava Dosyası 11.05.2026



İ L A N

Mahkememizin 20.01.2026 tarih 2015/72 Esas, 2026/40 sayılı Kararı ile sanık Hanna Can MİHAİL hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan neticeten 12 yıl hapis ve 300.000,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Mahkememiz kararı, Butros ve Suat oğlu, 31/08/1982 Hasake/Suriye doğumlu, Mardin, Artuklu, Şarmah/köy nüfusunda kayıtlısanık Hanna Can MİHAİL'e tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

