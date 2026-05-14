T.C. ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/48- 2026/49 - 2026/50

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı D.S.İ. - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Ulviyye PEHLİVAN KARAKAYA tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı D.S.İ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, duruşmanın atılı bulunduğu 24/06/2026 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Şiran Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur. 05/05/2026

DAVALILAR DAVUT DEMİRCİ, FATMA DEMİRCİ, İLYAS BALTA, İMALAT BALTA, İMDAT BALTA, MENŞURE EMAN, MURAT DEMİRCİ, NADİR BALTA, OKTAY DEMİRCİ, SEBAHATTİN DEMİRCİ, SELAHATTİN DEMİRCİ, ŞÜKRAN BALTA, YETER KÜLEKÇİ, YILMAZ BALTA Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/48 Ara Köyü 120 - 39 Tarla 2.401,66 m²

DAVALILAR İHSAN BALTA

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/49 Ara Köyü 120 - 35 Tarla 8.149,25 m²

DAVALILAR BAYRAM BALTA, FINDIK BALTA, İPEK BALTA, PAŞA BALTA, HANIM DEMİRCİ, ZEYNEP ÖZE, YETER ŞAHİN

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/50 Ara Köyü 340 - 4 Tarla 4.300,53 m²

