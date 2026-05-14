T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/392 Esas 2025/410 Karar

İLANEN TEBLİĞ KARARI

Mahkememizin 16/12/2025 tarih 2024/392 Esas 2025/410 Karar sayılı dosyasında "Parada Sahtecilik" suçundan sanık Etibar ve Nezaket oğlu, 14/12/1990 Azerbeycan doğumlu, 980*****350 T.C. Kimlik numaralı sanık RUSLAN ABDULLAYEV hakkında yapılan yargılama neticesinde karar verilmiş olmakla, sanığın beyan ve tespit edilen adresine çıkarılan tebligatların bila tebliğ döndüğü, MERNİS adresinin bulunmadığı, adres araştırmalarının olumsuz sonuçlandığı ve UYAP sisteminde ceza infaz kurumundan firar kaydının bulunduğu tespit edilmekle sanığın adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca adresinin meçhul olarak kabulüne karar verilmiştir.

Yargılama neticesinde 5237 sayılı TCK.nun 197/1, 62, 52/2-3 maddeleri uygulanmak suretiyle 1 yıl 8 ay hapis ve 400,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, ancak 5271 sayılı CMK.nun 231.maddeleri uyarınca sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB), sanığın beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına ve suça konu sahte banknotun müsaderesi ile yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline dair verilen iş bu karar özetinin;

1-)7201 sayılı Kanun'un 28 ve 29.maddeleri gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve ayrıca genel internet haber sitesinde sanık RUSLAN ABDULLAYEV için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-)Tebliğ olunan gerekçeli kararı ile iş bu ilanen tebliğ kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca herkesin kolayca görebileceği şekilde İstanbul Anadolu Adliyesi ilan bölümüne asılmasına,

3-)Gazete ve genel internet haber sitesinde yapılacak olan ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-)İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.11/05/2026

