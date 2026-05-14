T.C. ANKARA 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1019 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen REMZİ AKDENİZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26.11.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 45358527380
ADI SOYADI : REMZİ AKDENİZ
BABA ADI : KEMAL
ANA ADI : AKİLE
DOĞUM TARİHİ : 06/03/1955
DOĞUM YERİ : KIRŞEHİR
Basın No: ILN02467537
