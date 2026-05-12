T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

2025/848 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/848 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, EMİNCELER Mahalle/Köy, Gökçesu Mevkii, 1279 Ada, 5 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm de mesken niteliğindeki taşınmaz konut bölgesinde bulunmaktadır.D-400 karayoluna50 mt. Serik İlçe merkezine kuşuçuşu ort.1,9 km dir.Havalanına kuş uçuşu ort. 24,5 km, denize kuş uçuşu ort. 8 km dir.Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Belediye arşivinde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre Güney cephelidir.Taşınmazın bulunduğu bina zemin kat + 6 normal kattan oluşmaktadır. Kıymet takdirine konu 9 nolu bağımsız bölüm keşif gününde yapılan incelemelere göre mesken niteliğindedir. Taşınmaz mesken içine girilememiştir.Taşınmazın dış cephesi sıva+boya , doğramaları pvc doğrama , balkon korkulukları alüminyum doğrama , daire giriş kapısı çelik kapı olarak imal edilmiştir.Net :96 m2 ,brüt : 105m2 'dir.Taşınmazın projesine göre oda dağılımları : Salon+mutfak , wc , banyo , antre , yatak odası , çocuk odası , oturma odası hacimlerinden oluşmaktadır,

Adresi : Antalya Serik Eminceler 1279 Ada 5 Parsel Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 96 m2

Arsa Payı : 98/4128

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Belediyemiz sınırlarında olup, imar planı içerisinde kalmaktadır. Yapılaşma şartı; Ayrık Nizam, Konutaltı Ticaret, 4 kat ve E:0.35/1.40'dır.

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:59

05/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02463779

#ilan.gov.tr