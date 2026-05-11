T.C. DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/75 Esas 05.05.2026

DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma, Bedel Tespiti ve Tescil tesisi yapılacak aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/mülkiyeti Tedaş Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli T.C. Vakıflar Bankasına yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malin değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Mahkememizde açılan ve mahkememizin 2026/75 Esas sırasına kaydı yapılan dava dosyasının duruşmasının 18.06.2026 günü saat 09:48'da yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen duruşma günü ve saatinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve karar verileceği hususu, duruşma günü yerine kaim olmak üzere ihtar olunur. (H.U.M.K. 213-377 ilgililerine 2942 saylı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 0 ada, 2097 parsel.

MALİK : MUSTAFA DURĞUN

Basın No: ILN02464591

#ilan.gov.tr