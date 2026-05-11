AYVALIK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/505 Esas

KARAR NO : 2026/58

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda aşağıdaki şekilde karar verilmiş olup, karar tüm aramalara rağmen bulunamayan Ahmet Aktosun'a (TC331*****122) tebliğ edilememiş olup,tebliğ yerine kain olmak üzere

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Talebin KABULÜNE,

2-Müteveffa 40957592630 T.C. kimlik numaralı Nur Ertan'a ait Ayvalık 2. Noterliğince düzenlenmiş olan 04/03/2021 tarihli, 1806 yevmiye numaralı vasiyetnamenin ve yine Ayvalık 2. Noterliğince düzenlenmiş olan 18/10/2022 tarihli, 12134 yevmiye numaralı vasiyetnameden dönmeye ilişkin evrakın AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

3-Esasın bu şekilde kapatılmasına,

4-Vasiyetnamenin mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğü kasasında saklanmasına,

5-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,

6-Vasiyetname ve karardan birer suretin mirasçılara ve varsa lehine vasiyet yapılana tebliğine,

İlişkin, mirasçıların yokluğunda kalan tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere bulundukları yer Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verecekleri dilekçeyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere, ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün içinde mirasçı Ahmet Aktosun'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.23/01/2026

Basın No: ILN02464991

#ilan.gov.tr