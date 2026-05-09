T.C.MERSİN 5.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/602

KARAR NO : 2026/166

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 17.03.2026 gün ve 2025/602 Esas, 2026/166 karar sayılı ilam ile sanık Basam Al Hac Musa hakkında " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama"suçundan dava açıldığı, yapılan yargılama sonunda eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nun 188/3, 188/4-a, 62, 52/2, 52/4 , 53/1-2-3, maddeleri gereğince 12 Yıl 6 Ay Hapis, 125.000-TL Adli Para ile kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kararverildiği,

Sanık müdafii Av.Şeyh Ali Göçmen sanığın beraatine aksi taktirdekararın bozulması talebinde bulunmuştur.

Adel ve Cawaheroğlu, 15/05/1985 Halep doğumlu sanık BASAM AL HAC MUSA , tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış olup,

Açıklanan nedenlerle;

-7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Gazetede, İnternet Haber Sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanen tebliğine,

-İlan tarihinden itibaren işlemek üzere bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

-Tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yolu açık olduğu hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

