T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/226 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.16.04.2026

İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 04/06/2026 SAAT: 10:05

Dosya Numarası Mahalle Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak Alan m2'si 2026/226 Ahmedikli 152/9 Kamil Üren 288,52 m2 2026/227 Ahmedikli 152/10 Kamil Üren 2.432,32 m2 2026/228 Ahmedikli 152/11 Kamil Üren 1.616,91 m2 2026/229 Ahmedikli 152/13 Halil Turan

Hayriye Üstün 3.826,79 m2 2026/230 Ahmedikli 152/14 Gülümser Süren

Ayşe Yılmaz

Güler Üren

Hacer Şengül

Şaban Üstün 3.424,74 m2 2026/231 Ahmedikli 152/15 Necati Üstün 4.006,24 m2 2026/232 Ahmedikli 152/16 Üzeyir Üstün 10.647,65 m2 2026/232 Ahmedikli 152/18 Necati Üstün 3.815,66 m2 2026/233 Ahmedikli 152/19 Gülümser Süren

Ayşe Yılmaz

Güler Üren

Hacer Şengül

Şaban Üstün 9.254,73 m2 2026/234 Ahmedikli 152/20 Üzeyir Üstün 995,95 m2 2026/235 Ahmedikli 152/25 Necati Üstün 1.186,08 m2

