T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.16.04.2026
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 04/06/2026 SAAT: 10:05
|Dosya Numarası
|Mahalle
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak Alan m2'si
|2026/226
|Ahmedikli
|152/9
|Kamil Üren
|288,52 m2
|2026/227
|Ahmedikli
|152/10
|Kamil Üren
|2.432,32 m2
|2026/228
|Ahmedikli
|152/11
|Kamil Üren
|1.616,91 m2
|2026/229
|Ahmedikli
|152/13
|Halil Turan
Hayriye Üstün
|3.826,79 m2
|2026/230
|Ahmedikli
|152/14
|Gülümser Süren
Ayşe Yılmaz
Güler Üren
Hacer Şengül
Şaban Üstün
|3.424,74 m2
|2026/231
|Ahmedikli
|152/15
|Necati Üstün
|4.006,24 m2
|2026/232
|Ahmedikli
|152/16
|Üzeyir Üstün
|10.647,65 m2
|2026/232
|Ahmedikli
|152/18
|Necati Üstün
|3.815,66 m2
|2026/233
|Ahmedikli
|152/19
|Gülümser Süren
Ayşe Yılmaz
Güler Üren
Hacer Şengül
Şaban Üstün
|9.254,73 m2
|2026/234
|Ahmedikli
|152/20
|Üzeyir Üstün
|995,95 m2
|2026/235
|Ahmedikli
|152/25
|Necati Üstün
|1.186,08 m2
Basın No: ILN02463583
