T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/220 Esas 04.05.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 518ada 10 parsel sayılı taşınmazda hisse malikleri olarak görünen Mustafa oğlu Ali, Mustafa oğlu Mıstık, Mustafa kızı Fehime, Mustafa kızı Raife, Mustafa kızı Faika, Mustafa kızı Hayriye'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 518ada 10 parsel sayılı taşınmazda hisse malikleri olarak görünen Mustafa oğlu Ali, Mustafa oğlu Mıstık, Mustafa kızı Fehime, Mustafa kızı Raife, Mustafa kızı Faika, Mustafa kızı Hayriye isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02463591

#ilan.gov.tr