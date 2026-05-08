T.C. İZMİR 16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ÇAMDİBİ Mahalle/Köy, 6151parselde kayıtlı avlulu kargir ev niteliğindeki taşınmaz. Zemin kat + 1 katlı binanın; 1. katı mesken olarak kullanılmaktadır. Mesken kısmı 78,45 m2 net alanlıdır. 3 oda, salon ve mutfaktan ibaret olup banyotuvalet hacmi bina dışında eklenti şeklinde yapılmıştır. 1 odanın tavanı trapez sac levha ile kapatılmıştır. Yerler salonda laminat parke, diğer hacimlerde seramik döşelidir. Binanın zemin katı ticari amaçla (matbaa işletmesine ait) depo olarak kullanılmaktadır. Zemin katı 122,90 m2 net alanlıdır. Zemin + 1 katlı binanın bitişiğindeki kısım matbaa olarak kullanılmaktadır. (L) şeklindeki bu kısımlarda 120 m2 net alanlıdır. 227,95 m2 yüzölçümü, Meriç Mah. 5609 Sok. No:11 Bornova / İZMİR adresinde bulunur.



İmar Durumu : Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen 10.02.2025 tarih, E-115.02.01-428185 tarihli imar durumunda taşınmazın; "(Y) koşulunda (kadastral m2 üzerinden), emax= 3.00 – yençok: 20 kat gabarili (ı) (kentsel bölgesel iş alanı) koşullu alanda kalmakta olup plan üzerinde tariflenen alan dahilinde 3194 sayılı imar kanunu' nun 18. maddesine göre imar uygulaması görmesi gerektiği" belirtilmiştir. imar uygulaması sonrası "(y) koşulunda (kadastral m2 üzerinden) EMAX= 3.00 – Yençok: 20 kat gabarili (I) (Kentsel Bölgesel İş Alanı) Koşullu Alanda yapılaşma hakkı elde edeceği belirtilmiştir.

Kıymeti : 11.500.000,00 TL

KDV Oranı : Satış bedelinin; % 35 i üzerinden (meskenler için belirlenen) % 1 KDV, Satış bedelinin; % 65 i üzerinden (dükkan - işyeri için belirlenen) % 20 KDV

Kaydındaki Şerhler: Şerh yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Basın No: ILN02463589

