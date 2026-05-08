T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/475 Esas

KARAR NO : 2025/460

Mahkememizin 26/11/2025 tarih 2023/475 esas 2025/460 sayılı kararı ile;

SSÇ Yiğitcan Kaya hakkında katılan mağdur Damla Yıldız'a yönelik TCK'nın 104/1 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

SSÇ Yiğitcan Kaya'nın katılan mağdur Damla Yıldız'a yönelikTCK'nin 234/3 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

SSÇ Yiğitcan Kaya hakkında katılan mağdur Damla Yıldız'a yönelik ''Müstehcenlik'' suçundan 2 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS VE 2 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA ve 40 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 Sayılı TCK'nin 51/1 maddesi uyarınca hapis cezasının ERTELENMESİNE,

SSÇ Yiğitcan Kaya hakkında katılan mağdur Damla Yıldız'a yönelik ''Müstehcenlik'' suçundan 3 YIL 4 AY HAPİS ve 2 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, ve 40 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

SSÇ Baran Ayaz Yılmaz hakkında katılan mağdur Damla Yıldız'a yönelik 5237 Sayılı TCK'nın 103/2 ve 109/1 maddeleri uyarınca AYRI AYRI BERAATİNE,

SSÇ Baran Ayaz Yılmaz hakkında katılan mağdur Damla Yıldız'a yönelik ''Müstehcenlik'' suçundan 2 YIL 1 AY HAPİS ve 1 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 Sayılı TCK'nin 51/1 maddesi uyarınca hapis cezasının ERTELENMESİNE,

SSÇ Baran Ayaz Yılmaz hakkında katılan mağdur Damla Yıldız'a yönelik ''Müstehcenlik'' suçundan 2 YIL 6 AY HAPİS ve 1 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 Sayılı TCK'nin 51/1 maddesi uyarınca hapis cezasının ERTELENMESİNE,

SSÇ Damla Yılmaz hakkında katılan mağdur Baran Ayaz Yılmaz'a yönelik 5237 Sayılı TCK'nin 30/1, 103/1-1.cümle, 109/1,3-f,5 ve 5271 Sayılı CMK'nin 223/2-a maddeleri gereğince AYRI AYRI BERAATİNE, karar verilmiş olup gerekçeli karar ve ssç Baran Ayaz YILMAZ müdafiinin 02/02/2026 tarihli istinaf dilekçesi tüm aramalara katılan GÜLÜSTAN ÖZÇAĞDAVUL, Rifat ve Zeynep kızı, 01/01/1981 doğumlu, TC Kimlik No:******142, tebliğ edilememiştir.

İş bu ilamın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde karar veren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise, mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle istinaf yoluna müracaat edebileceği, istinaf yasa yoluna müracaat edilmez ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.06.05.2026

