T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/419 Esas

KARAR NO: 2026/138

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan dosyamızın Müştekisi Maigul YERGALİYEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, kendisine istinaf ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince mahkeme kararının ve kararın istinaf edildiğinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Tebliğden itibaren iki hafta iinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.

İLAN OLUNUR. 05.05.2026

