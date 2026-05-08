CANLI YAYIN
RESMİ İLANLAR

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2026-142-143-144-145-146-147-148-150

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen ara karar uyarınca; Kamulaştırma Kanunu hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin bilirkişi incelemesine müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 27/04/2026

Dosya No Davalı İlçe Mahalle Ada Parsel

2026/142		 Erdem Solak ve arkadaşları Alanya Değirmendere 101 2 188,11
2026/143 Ali Solak ve arkadaşları Alanya Değirmendere 110 21 320,17
2026/144 İrfan Gözübüyük Alanya Değirmendere 110 33 278,90
2026/145 Ali Çetin ve arkadaşları Alanya Değirmendere 110 14 253,87
Alanya Değirmendere 110 15 709,50
Alanya Değirmendere 110 42 362,56
2026/146 Ayşe Subaşı Alanya Değirmendere 110 30 231,08
2026/147 Yaşar Karakan Alanya Değirmendere 110 68 1976,28
2026/148 Mevlüt Karakan Alanya Değirmendere 110 94 1147,00
2026/150 Mesut Değirmen Alanya Değirmendere 111 4 619,44

Basın No: ILN02463517
#ilan.gov.tr