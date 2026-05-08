KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Karaman İli Merkez İlçe sınırları içinde ortalama 1800 ton/ 3 yıllık ambalaj atığı toplama, taşıma ve değerlendirilmesi işi yapılacaktır.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:

Şartname Karaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Bedelsiz görme dışında şartname almak isteyenler, şartnameyi Gelirler Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edebilirler.

3 - İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale Belediye Encümen Salonunda 21.05.2026 Perşembe günü, Saat 10.00 da, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dâhilinde açık teklif usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümen'i tamamen serbesttir.

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici ve iştirak teminat miktarı:

Aşağıda listede belirtildiği şekilde olup, geçici teminatın ihale günü ihale saatine kadar idareye ibraz edilmesi şarttır.

5 - İsteklilerde aranılan belgeler:

5.1. Kanuni ikametgâhı olması,

5.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

5.3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

5.4. Geçici Teminat Makbuzu,

5.5. İhale dokümanının alındığına dair belge,

5.6. İhaleye gireceklerin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış; lisans ve yetki belgeleri,

5.7. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

5.8. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.9. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

5.10. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

5.11. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir,

5.12. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,