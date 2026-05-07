T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/812 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/812 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, Üççeşme Mevkii, 12398 Parsel Sayılı 900,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 02/12/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz: İstanbul, Güngören İlçesi, Gençosman (Tapuda: Güngören) Mahallesi, Koray Sokakta, tapunun 12398 parsel numarasında kayıtlı ve Koray Sokaktan 7 dış kapı numarası alan 900,00m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Koray Sokağa paralel cephesi 38,53mt, parsel arka cephesi 32,04mt, yola dik derinliği 25,51mt ve 25,23mt olan, tamamı 900,00m2 alana sahip ve tapuda arsa vasfı ile kayıtlı taşınmaz üzerinde, Koray Sokaktan 7 dış kapı numarası alan, bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan ve tamamı iş yeri- imalathane olarak kullanılan bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın bodrum katında yol cephesinden müstakil girişli iş yeri mahalli, zemin ve normal katlarında imalat mahalleri mevcut olup, kat zeminleri mozaik döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, PVC ve demir doğramalı, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisatlar ile katlarda WC- Lavabo mahalleri ikmal edilmiş durumdadır. Mevcut binanın dış ölçüleri itibariyle toplam inşaat alanı 3350m2 civarında olup, taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı imkanlarından istifade edecek konumda, civarın talep gören ticaret bölgesinde yer almaktadır. " denilmektedir.

İmar Durumu:Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.11.2025 tarih, 15473 sayılı sayılı imar durum belgesine göre; Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 12398 parsel sayılı yer;18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre Küçük Sanatlar alanında kalmakta olup, H:7.50 m Kat irtifada, ön bahçe mesafesi 5.00 m, arka bahçe mesafesi plan notu şeklinde yapılanma şartlarına haizdir. Meri plan notlarının 25. maddesine göre ''Küçük Sanatlar ve planda yapı yaklaşma mesafeleri-KAKS-H değerleri belirlenen sanayiden ticaret+hizmete dönüşen (eski planlarda Küçük Sanatlar diye adlandırılan) alanlarda; Cephesi 15.00mt'den daha büyük parsellerde ayrık nizam uygulanır. '' hükümlerine göre yapılaşma sağlayabilecek olup, Meri plan notlarının 28. maddesinde '' 08.09.2013 Tarihli 28759 Sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 16. Maddesi'nin 11. Fıkrası gereği irtifalar, Küçük Sanatlar Alanlarında; Kat yüksekliği H= 7.50 m olan alanlarda, H=8.50 m (2 kat) olacaktır.'' hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Dosyasında yapılan tetkikte; KDV kanununda 01/01/2013 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle taşınmaz ile ilgili lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılıp yapı ruhsatını sonradan revize etmek suretiyle inşaat kalitesinin yükseltilmesi haline rastlanmamıştır. Bahse konu yerin dosyasında yapılan incelemede; herhangi bir ruhsata rastlanmamıştır denilmiştir.

Kıymeti : 152.812.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Şerh:İhtiyati Tedbir:Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.11.2025 Tarih Ve 2025/890 Esas Sayılı Yazıları

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:15

04/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

