T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/904 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/904 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hırka-i Şerif Mahallesi, Tapuda Muhtesip İskender Mahallesi, 1519 ada 31 parselde 135,75 m² yüzölçümlü, 20/170 arsa pay/payda, "Bodrum Zemin Üç Normal Katlı On Meskenli Kargir Apartman" nitelikli ana taşınmazda 1. Kat 6 B.B. numaralı "mesken" nitelikli taşınmazın 3/8 Hissesidir. Adres: Hırka-İ Şerif Mahallesi, Akseki CamiiSokak, No:34 , 1. Kat D:6 Fatih / İSTANBUL Kıymeti : 1.350.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 13:34



(İİK m.114 ve m.126) (*)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02462787

