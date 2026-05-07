T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/80 - 2026/81 Esas

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamu Yararı Kararı alınarak KGM adına yol olarak kamulaştırılması amacıyla 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına yöneltilmesi gerektiği işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği, ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve bedele ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Çorlu Şubesi'ne yatırılacak olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/02/2026

Sıra no Esas İl İlçe Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırma alanım2 Malik 1 2026/80 Tekirdağ Ergene Cumhuriyet / Çorlu suyu karşısı 875/6 878,65 m2 MEHMET ŞEHERLİ 2 2026/81 Tekirdağ Ergene Cumhuriyet / Çorlu suyu karşısı 875/2 538,87 m2 HASAN LALE

