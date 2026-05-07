T.C. ANKARA BATI 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-CUMHURİYET Mahalle/Köy, 717 Ada, 3 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave bilirkişi raporu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir...

Adresi : Ankara İli Sincan İlçesi Yenikent Cumhuriyet Mah. 717 Ada 3 Parsel 3 Kat 10 Bağımsız Bölüm Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 115 m2

İmar Durumu : -

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-CUMHURİYET Mahalle/Köy, kuloğlu Mevkii, 717 Ada, 3 Parsel, 17 Nolu bağımsız bölüm.artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave bilirkişi raporu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara Sincan Yenikent Cumhuriyet Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 155 m2

İmar Durumu : -

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

