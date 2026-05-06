T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1106 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1106 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Şişli İlçe, Paşa Mah. 10060 Ada 3 Parsel, 25/200 Arsa Pay/Payda, 211,95 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Betonarme Karkas Bina, 3.Kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Arasında Yaşam Mahalli Olan Mesken Taşınmazın Tamamı.

Adresi : Paşa Mah. Emek Sok. Şen Apt. No:14 , K:3, D:12-14 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 8.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:56

---------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:56

---------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:56

29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02461567

#ilan.gov.tr