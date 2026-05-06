T.C. GAZİOSMANPAŞA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/273 Esas 26.03.2026

Konu : İlanen Tebligat



İLAN



MUHATAP : SABİRE SOYUGENÇ (FETTAH VE NECİBE KIZI, 01.08.1937 DOĞUMLU,18329250976 T.C.KİMLİK NUMARALI)

ADRESİ : Adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememizde görülmekte olan Muris Fettah AYDIN'a ait Mirasçılık Belgesi İstemi davasında; murisin göçmen olması ve mirasçılık bağının / soyağacının açığa kavuşturulması amacıyla, HMK 169. Maddesi uyarınca Mirasçı Sabire SOYUGENÇ'in isticvabına karar verilmiş olup,bu nedenle adı geçen mirasçının duruşmanın atılı bulunduğu 19.06.2026 günü saat 09.45'te Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması gerekmektedir.

Mirasçı Sabire SOYUGENÇ'in bildirilen adreslerine tebligat yapılamamış olup, bu nedenle kendisine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Gaziosmanpaşa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/543 Esas sayılı dosyasından almış oldukları yetkiye istinaden Muris Fettah AYDIN'ın mirasçılık belgesinin verilmesini talep etmiştir.



Muris FETTAH AYDIN'ın Manastır doğumlu olduğu ve Türkiye'ye 1959 yılında göç ettiği, murisin başka çocuklarının ayrı kütüklere kaydolma ihtimallerinin olduğu, davacının da davayı yetki ile açtığı, dolayısıyla murise ait göçmenlik belgelerini sunma ihtimalleri olmadığından, murisin alt soylarının tespiti açından murisin alt soyu olarak duruşmada beyanınıza başvurulacağından, belirtilen duruşma gün ve saatinde Mahkememizde hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte isticvap için mahkemeye gelmediğiniz veya gelip de sorulara cevap vermediğiniz takdirde isticvap konusu olan vakıaların aleyhinize ikrar edilmiş sayılacağı hususu Fettah ve Necibe kızı, 01.08.1937 doğumlu, 18329250976 T.C. Kimlik numaralı Sabire SOYUGENÇ'e İLANEN TEBLİĞ olunur.

