T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/331 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/331 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, KÜÇÜKBAKKALKÖY Mahalle/Köy, - Ada, 1292 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu Kaydı: 1- ekli tapu kaydında; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy (İnönü) Mahallesi, Kat Mülkiyeti Tapu Kütüğünün 597 cilt, 59042 sayfasında kayıtlı, 1292 parsel numaralı, 567,49m2yüzölçümlü, 7 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası Nitelikli, 1. Kat, 5 bağımsız bölüm numaralı64/596 arsa paylı Daire

1292 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın 1. Katında bulunan 5 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, İnönü Mahallesi, Yurtsever Caddesi 41 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 4 yıl önce betonarme karkas sistemde 2Bodrum Kat +Zemin Kat+4 normal kat olmak üzere 7 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Yurtsever Caddesine göre sağ yan taraftan Zemin Kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, metal korkulukludur. Apartmanda asansör bulunmakta olup, katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 5 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 1. Katında 5 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekân; Antre, Hol, Banyo, tuvalet, Mutfak, 3 oda, salon ve balkon olmak üzere 341 planında, yaklaşık 100m2 brüt, 85.40m2 net alana sahip dairenin; dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç kısımda antre, hol, banyo, tuvalet ve mutfak tabanları ile banyo ve tuvaletin duvarları seramik kaplı, oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boya, iç kapılar Amerikan panel kapı, pencere doğramaları PVC doğrama çift cam, mutfak tezgâhı üzeri mermerit altında üstünde MDF malzemeden yapı dolapları mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo mevcuttur. Tuvalet Alaturka olup fiilen kiler olarak kullanılmaktadır. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Apartman ve daire iyi işçilik ve Malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay olup, 19 Mayıs Caddesine 165m., Kayışdağı Caddesine 430m., Gazi Mustafa Kemal Caddesine 340m. Mesafede konumludur.

Adresi : İnönü Mah. Yurtsever Cad. Dış Kapı No: 41 İç Kapı No: 5Ataşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 85,40 m2

Arsa Payı : 64/596

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Ataşehir Belediye Başkanlığı İmarve Şehircilik Müdürlüğünün 05.01.2026 tarih 115-8 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi,Küçükbakkalköy (İnönü) Mahallesi, 1292 parsel sayılı taşınmaz; 20.12.2022-09.05.2023-17.01.2024- 21.07.2025 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli; Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Uygulama İmar Palanı nda Emsal:1.70, Taks:0.40, Yençok:6 kat irtifalı, Ayrık Nizam Konut Fonksiyonunda kısmen de Yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. (tapu kaydındaki gibidir. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, KÜÇÜKBAKKALKÖY Mahalle/Köy, - Ada, 1292 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu Kaydı: ekli tapu kaydında; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy (İnönü) Mahallesi, Kat Mülkiyeti Tapu Kütüğünün 597 cilt, 59043 sayfasında kayıtlı, 1292 parsel numaralı, 567,49m2yüzölçümlü, 7 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası Nitelikli, 1. Kat, 6 bağımsız bölüm numaralı64/596 arsa paylı Daire

1292 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın 1. Katında bulunan 6 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, İnönü Mahallesi, Yurtsever Caddesi 41 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 4 yıl önce betonarme karkas sistemde 2 Bodrum Kat+Zemin Kat+4 normal kat olmak üzere 7 kat olarak inşa edilmiştir.Apartmanın ana giriş kapısı Yurtsever Caddesine göre sağ yan taraftan Zemin Kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, metal korkulukludur. Apartmanda asansör bulunmakta olup, katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 6 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 1. Katında 6 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekân;Antre, Hol, Banyo, tuvalet, Mutfak, 3 oda,salon ve balkon olmak üzere 3+1 planında, yaklaşık 100m2brüt, 85.40m2 net alana sahip dairenin; dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç kısımda antre, hol, banyo, tuvalet ve mutfak tabanları ile Banyo ve tuvaletin duvarları seramik kaplı, oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boya, iç kapılar Amerikan panel kapı, pencere doğramalar ıPVC doğrama çift cam, mutfak tezgâhı üzeri mermerit altında üstünde MDF malzemeden yapılı dolapları mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo mevcuttur. Tuvalet Alaturkadır. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Apartman ve daire iyi işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay olup, 19 Mayıs Caddesine 165m., Kayış dağı Caddesine 430m., Gazi Mustafa Kemal Caddesine 340m.,.Mesafede konumludur.

Adresi : İnönü Mah. Yurtsever Cad. Dış Kapı No: 41 İç Kapı No: 6 Ataşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 85,40 m2

Arsa Payı : 64/596

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Ataşehir Belediye Başkanlığı İmarve Şehircilik Müdürlüğünün 05.01.2026 tarih 115-8 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi,Küçükbakkalköy (İnönü) Mahallesi, 1292 parsel sayılı taşınmaz; 20.12.2022-09.05.2023-17.01.2024- 21.07.2025 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli; Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Uygulama İmar Palanı ndaEmsal:1.70, Taks:0.40, Yençok:6 kat irtifalı, Ayrık Nizam Konut Fonksiyonunda kısmen de Yoldakalmaktadır.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. (tapu kaydındaki gibidir. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:44

28/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

