T.C. SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/350 Esas

DAVALILAR :

1- ENVER ÇAKIR-44080931694-KIRKKONAKLAR MAH. 357 SK. ARİT NO:4 İÇ KAPI NO:6 ÇANKAYA/ANKARA

2-REYHAN BARUTÇU-39155096064-ÇARŞI MAH. VURAL CAD. NO:7 İÇ KAPI NO:8SÜRMENE/TRABZON

3-İRFAN KARALİ-11778008686-ZEYTİNLİ MAH. KALE CAMİ KÜME EVLERİ NO:11 SÜRMENE/TRABZON

Davacılar tarafından açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamış, adres araştırmasından sonuç alınamadığından dava dilekçesi, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/09/2026 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

