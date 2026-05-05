T.C. ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/775 Esas 29.04.2026



İ L A N

Davacı , ASEF KURU ile Davalılar , ASLIHAN ARSLAN, ASUMAN GÖKDEMİR, İSMAİL KURU, KENAN KURU, LEYLA KURU, MUSTAFA ARMAĞAN BAYRAM, MÜBEYYEN BAYRAM, NALAN KURU, SELVİ KURU arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; Tüm aramalar ve emniyet araştırmasına rağmen adresi tespit edilemeyen,Şehmuz ve Nevriye kızı, Ereğli 12/05/1965 doğumlu, davalı LEYLA KURU adına ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mah. 10224 Ada, 5 Parselde tapuya kayıtlı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması veduruşmanın atılı olduğu 13/10/2026 günü saat 09:00 duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı LEYLA KURU'ya ilanen tebliğ olunur.

