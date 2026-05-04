T.C.DİYARBAKIR 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Esas no: 2024/134
Karar No: 2025/556
Karar tarihi: 21/10/2025
Taraflar :Katılan Diyarbakır Vergi Dairesi. Sanık Bahadır Mennan
Suç ve tarih: Vergi Usul Kanununa Muh. -2016-2017-2019
Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen Sanık BAHADIR MENNAN'a ilamın tebliği sağlanamamış olup, iş bu aşağıda hüküm özeti çıkarılan ilamın, yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
Hüküm Özeti:
Sanık Bahadır Mennan yönünden ; 5237 sayılı TCK nın 62. Maddesi gereğince cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim nedeni kabul edilerek sanığa verilen cezanın takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 3yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,TCK' 53/1-2-3 maddeleri gereğince belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına,
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak karar verildi.
Basın No: ILN02460139
#ilan.gov.tr