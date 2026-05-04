T.C.DİYARBAKIR 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



Esas no: 2024/134

Karar No: 2025/556

Karar tarihi: 21/10/2025



Taraflar :Katılan Diyarbakır Vergi Dairesi. Sanık Bahadır Mennan



Suç ve tarih: Vergi Usul Kanununa Muh. -2016-2017-2019

Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen Sanık BAHADIR MENNAN'a ilamın tebliği sağlanamamış olup, iş bu aşağıda hüküm özeti çıkarılan ilamın, yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.



Hüküm Özeti:

Sanık Bahadır Mennan yönünden ; 5237 sayılı TCK nın 62. Maddesi gereğince cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim nedeni kabul edilerek sanığa verilen cezanın takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 3yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,TCK' 53/1-2-3 maddeleri gereğince belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına,

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak karar verildi.

