T.C. BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/357, 2026/358, 2026/359, 2026/360 Esas

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av.Gamze Küçükay tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 22/04/2026

Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2026/357 Rahmi Özdemir Kurtköy 126 ada 29 parsel Tarla 57,64 m² daimi irtifak

142,01m² geçici irtifak 2 2026/358 Ziver Kızıltaş, Selma Yılmaz Geriş 101 ada 214 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 265,24 m² mülkiyet

86,6m² geçici irtifak 3 2026/359 Cemal Öztürk Büyükkıran 122 ada 17 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 213,23 m² daimi irtifak 4 2026/360 Hatice Akbaş, Hatice Koçoğlu, Celal Akbaş, Hülya Kayacık Çamlık 110 ada 24 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 367,01m² mülkiyet

Basın No: ILN02459936

#ilan.gov.tr