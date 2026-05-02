T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/110 Esas

İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Uskumru Köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan 9 pafta, 281 parsel sayılı, 209,00 m2 sahalı taşınmazın 2/96 hisse maliki Memiş oğlu Sabri UYGUN, 3/96 hisse maliki Sabri oğlu Osman UYGUN, 8/96 hisse maliki Yahya kızı Fatma YARDIMCILARI'IN uzun sürelerden beri gaip olduğu, kendisinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde mahkememizin 2026/110 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin İstanbul 8.Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmesi ilan olunur. 30.03.2026

Basın No: ILN02459800

#ilan.gov.tr