T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/296 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10177 Ada 267 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 6.107,47m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber kısmenmeyilli arazilerdendir.Kadastro yolu yoktur.Erozyon problemi yoktur.Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Batı tarafında yazın kesilen dere bulunmaktadır. Toprak verimlidir. Taşınmaz üzerinde zeytin ve incir ağaçları bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10177 Ada 267 Parsel Yüzölçümü : 6.107,47 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında yer almakta olup, 1/1.000 Ölçekli Uygulama ''İmar Planının bulunmadığı'' belirtilmiştir. Kıymeti : 4.580.602,50 TL KDV : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:35
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
