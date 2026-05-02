Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/296 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:35

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:30

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10177 Ada 267 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 6.107,47m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber kısmenmeyilli arazilerdendir.Kadastro yolu yoktur.Erozyon problemi yoktur.Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Batı tarafında yazın kesilen dere bulunmaktadır. Toprak verimlidir. Taşınmaz üzerinde zeytin ve incir ağaçları bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10177 Ada 267 Parsel Yüzölçümü : 6.107,47 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında yer almakta olup, 1/1.000 Ölçekli Uygulama ''İmar Planının bulunmadığı'' belirtilmiştir. Kıymeti : 4.580.602,50 TL KDV : %10Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10197 Ada 128 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Zeytinlik" olan 4.892,88m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 4-7 arasında değişen meyilli arazilerdendir.Kadastro yolu yoktur. Erozyon problemi yoktur. Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Toprak verimlidir. Taşınmaz bakımsız zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi: Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10197 Ada 128 Parsel Yüzölçümü : 4.892,88 m2 İmar Durumu:1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında yer almakta olup, 1/1.000 Ölçekli Uygulama ''İmar Planının bulunmadığı'' belirtilmiştir. Kıymeti : 4.403.592,00 TL KDV : %10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

