T.C.

ANKARA13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/409

KARAR NO : 2026/278

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30.03.2026 tarihli ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b ve 359/6, TCK'nun 43, 62 ve 53 maddeleri gereğince neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Orhan ve Adile oğlu, 01.01.2002 Bucak doğumlu Çağdaş KOÇ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

