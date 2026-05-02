T.C.

ANKARA 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.24987468-2024/50-Ceza Dava Dosyası

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ilamı ile yargılanan, Yılmaz ve Necla oğlu,04/04/1999Diyarbakırdoğumlu, ŞAFAK ALPAYDINCI (T.C:33238373912) tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

Mahkememizin 08/04/2026 tarihli duruşma ara kararı uyarınca;

''04/04/1999 Diyarbakır doğumlu,Sanık Şafak Alpaydıncı'nın dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre yurt dışında olduğu ve kendisine ulaşılamadığı anlaşıldığından, CMK'nun 247/2.a maddesi gereğince sanığın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde savunmasını vermek üzere mahkememizde hazır olması gerektiği, aksi halde; CMK'nun 248. Maddesinde yer alan tedbirlere karar verileceği, mal varlığına el konulma ve hakkında CMK'nun 100. Maddesi gereğince yokluğunda tutuklama kararı verileceği ilan olunur"

Basın No: ILN02460265

