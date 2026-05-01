TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1-İHALENİN KONUSU: Manisa ili Turgutlu ilçesi 2177 ada 2 parselde kayıtlı 1111,00 m² taşınmazda Turgutlu Belediyesine ait 917/1111 oranındaki 917 m² hissenin satış işidir. Satışı yapılacak olan taşınmaz, onaylı 1/1000 ölçekli imar planında Küçük Sanayi Alanı Yençok:7.50 m yapılaşma koşulları içinde yer almakta olup muhammen bedel ve yatırılması gereken geçici teminat tutarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra

No Mah. Ada Parsel Nitelik İmar Durumu Kullanım Alanı (m²) Belediyeye ait Hisse Muhammen Bedel(Belediye Hissesi) Geçici Teminat 1 9.Mıntıka 2177 2 Arsa Küçük Sanayi Alanı

Yençok:7.50m 1111,00m² 917/1111

(917m²) 13.300.000,00-TL 399.000,00-TL

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile yapılacaktır.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 1.000,00.-TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine Bonosu olarak da sunabilirler. Geçici teminat tutarı Belediye Veznelerinden nakit olarak ödenebileceği gibi Halk Bank Turgutlu Şubesi- TR 98 0001 2009 5660 0007 0000 77 IBAN NOLU hesaba isteklisi olunan taşınmazın ada parsel bilgileri yazılmak suretiyle yatırılabilir.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazın ihalesi 12.05.2026 Salı günü saat 11:00'de Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar istenen belgelerle birlikte komisyon önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile katılacak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, Devlet İhale Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6- İSTENEN BELGELER:

a) Gerçek kişiler için Türkiye'de kanuni ikametgahı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü' nden veya e-Devlet 'ten temin edilecek),

b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

c) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü (Aslı),

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, Hazine Bonosu

g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

h) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyeden alınacak)

7- ÖDEME ŞEKLİ:

Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren müşteriye veya vekiline 5 (beş) iş günü içinde elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi zorunludur. Tebligata rağmen 15 (on beş) gün içinde ihale bedelinin ödenmemesi halinde, taşınmazın sözleşmesi feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, gelire irat kaydedilir.

İdare, ihale bedeli ödendikten sonra ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

8 -İHALENİN ONAYI:

2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesine göre İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince, onaylandığı gibi iptal de edilebilir.

9-VERGİ RESİM VE HARÇLAR:

Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar; Karar ve Damga Vergisi ,Tapu Alım Harcı gibi tüm masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

10 -UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ

Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 29. maddesine göre ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

b) İstekli ,taşınmazı hukuki ve fiili mevcut (hisse,alan,imar durumu,iskan,sit,vefa hakkı,muhdesat,bilumum şerhler,kamulaştırma vb.) durumlarını bilerek,görmüş beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gizli ayıp iddiasıyla gelecekte İdareden herhangi bir itiraz ve talep hakkında bulunmayacağını peşinen kabul eder.

c) Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye , fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyemizden isteyemez. Taşınmaz işgal edilmiş hali ile alıcı adına İdarece tescil ettirmek sureti ile mahallinde satışı yapan İdare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Taşınmaz ile birlikte satışa konu muhdesat varsa teslim tutanağında bunlar da ayrı ayrı belirtilir.

ç) Taşınmaz üzerinde üçüncü kişilere ait muhdesat bulunması halinde muhdesatla ilgili olarak müşteri ile muhdesat sahibi arasında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaflar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre müşteri ile muhdesat sahibi arasında çözüm sağlanacaktır.

d) İş bu şartnamede yazılı olmayan hususlar,2886 Sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine tabidir.

