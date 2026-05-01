T.C.İZMİR 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1045





İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Haydar ve Yıldız kızı, 05/01/1998 Kaman doğumlu Candan ERDEM hakkında mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde;

"Sanığın üzerine atılı "kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçunu işlediği toplanan delillerle anlaşılmakla eylemine uyan 6545 sayılı yasanın 68. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK'nin 191/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi ve özelliği, suç konusunun önem ve değeri de nazara alınarak takdiren 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Bu dava nedeniyle yapılan 4 adet tebligat giderinden ibaret 770 TL yargılama giderinin CMK'nin 325/1. Maddesi uyarınca sanıktan TAHSİLİNE," karar verildiği,

Sanık Candan ERDEM'in tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliği sağlanamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve CMK'nin 272/1. ve 7499 sayılı Kanun ile değişik 273/1. maddeleri uyarınca hükmün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren İKİ HAFTA içinde Mahkememize veya ilgilinin bulunduğu yerdeki Asliye ceza mahkemesine vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilme koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak ya da Mahkememize ceza infaz kurumu aracılığı ile dilekçe göndermek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 22.04.2026

