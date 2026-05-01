T.C.ALİAĞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20282821-2024/33-Ceza Dava Dosyası 27.04.2026



Konu : İLAN



SANIK : MAJID AFARIN, Hosseyın ve Nuri oğlu, 1983 TAHRAN doğumlu,

SANIK : SAKINEH HEYDARİ MOQADAM, Glolom Resul ve Gadamhayır kızı, 1976 TAHRAN doğumlu,

SUÇ : Hırsızlık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 23/08/2013

SUÇ YERİ : İZMİR/ALİAĞA

KARAR TARİHİ : 13/02/2026

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanıklar hakkında Hırsızlık suçunda yapılan yargılama sonucunda düşme kararı verildiği ve sanıkların tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla kararın sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28/1. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, istinaf merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi olduğu, iki haftalık süre içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 4. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur. 27/04/2026

