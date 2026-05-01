T.C. ZİLE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2025/49 Esas

DAVALI :BEKTAŞ KARAŞ- İbrahim ve Gülümser oğlu

Fen bilirkişisi ve elektrik - elektronik mühendisi bilirkişi raporunda; Dava konusu Tokat ili Zile ilçesi Karabalçık Köyü eski 202 parsel, yenisi 155 ada 73 parsel nolu parselin zemindeki konumu itibari ile köyün en yakın yerleşim yerine 1255,00 metre, bölgeden geçen Zile - Artova ilçe karayoluna 717,00 metre, Devlet demir yoluna 727,00 metre ve Zile ilçe merkezine ise 23000,00 metre yaklaşık kuş uçumu mesafesinin bulunduğu, taşınmazın 1.888,37 m2'lik kısmında irtifak hakkı tesisi gerektiği, enerji iletim hattı adının, 380 kV Reşadiye - Yozgat 380 EİH olduğu, hat ekseninde her iki yana bırakılması gereken emniyet mesafelerinin dikkate alındığı, bu mesafeler içerisinde kalan alanlarda yapılaşma ve tarımsal kullanımın kısıtlandığı, taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının fiilen ve sürekli şekilde sınırlandığı, teknik bilirkişi raporunda; dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarında tarla vasfında olduğu, keşif tarihi itibariyle üzerinin sürülü ve ekili olduğu, taşınmazın %1-2 eğimli olduğu, taşınmazın doğusunun yol, diğer taraflarının tarlalarla çevrili olduğu, taşınmazın yakınında herhangi bir sulama kanalı bulunmadığı, bitkinin büyüme evresinde ihtiyaç duyduğu suyu sadece doğal yağışlardan sağlayabilen kuru tarım arazisi olduğu, dava konusu taşınmazda 1888,37 m2 alanda taşınmazda uygulanacak irtifak sebebiyle oluşan değer azalması bedelinin 70.649,26 TL olduğu kanaatine varıldığı, belirtilen hususlarda inceleme içeren bilirkişi raporlarına karşı 2 haftalık yasal itiraz süresinin bulunduğu davalı BEKTAŞ KARAŞ'a tebliğ olunur. İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN02458435

